الإعلان الثاني الأقوى.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24 على تردد قناة الفجر الجزائرية و TRT التركية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24، أصبحت الدراما التركية تقوم بدور كبير وهام جداً لأنها تقدم أعمال تاريخية كثيرة تروي أدق التفاصيل على مر العصور، ويقوم صناع الدراما التركية بتقدم أهم الأعمال والشخصيات التاريخية، حيث يعتبر صلاح الدين الأيوبي من أهم الحكام على مر التاريخ كان لديه قوة وشجاعة، مما استطاع أن يؤسس الدولة الأيوبية ويكون له دور في طرد الصليبيين والبيزنطيين، كما نجح في تحرر القدس بعد أكثر من 90 عام، ولذلك تم طرح هذا العمل تزامناً مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، لكي يعلم الجميع أن لكل بداية نهاية والنصر للقدس وغزة، ترقبوا معنا لمعرفة مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24

هناك تطور في أحداث الحلقة 24 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي وهناك محاولات كثيرة من الصليبيين لشن حرب على الدولة الذي يسعى لتأسيسها صلاح الدين الأيوبي، ولن يقبل صلاح الدين بالهزيمة بل يخوض فتوحات كثيرة للحفاظ على استقرار وأمن دولته وحماية شعبه وجيشه لأنه يتمتع بالشجاع، بعد 24 ساعة تستمتعون بالمزيد من الأحداث الشيقة مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي في موسمه الأول والحصري عبر شاشة قناة TRT التركية وهي واحدة من أهم القنوات التركية التي تنقل أحدث المسلسلات التركية، حيث تعمل القناة على نقل مسلسل صلاح الدين الأيوبي مرة واحدة في الأسبوع يوم الإثنين في تمام الساعة 8 مساءً حسب توقيت السعودية وتركيا، كما يتم نقل مسلسل صلاح الدين عبر موقع قصة عشق و ايجي بست مترجم باللغة العربية الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 12 مساءً ويعرض المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساءً.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة TRT التركية