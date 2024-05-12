شوف تأشيرتك خلصت!!.. طريقة الإستعلام عن انتهاء الإقامة في الكويت

في إطار الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل دولة الكويت، وعقب فتح باب استقبال الراغبين للعمل من مختلف الدول، بعد غلق الباب لمدة سنة ونص، فإن جميع المقيمين في الدولة يبحثون عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم، فضلاً عن أن في حالة انتهاء تاريخ الإقامة أو التأشيرة، سيتمكن المقيم أو الوافد بعدها من تقديم طلب التجديد، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن تاريخ الإقامة في الكويت

يمكنك الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة في دولة الكويت، عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة “متى” التابعة لوزارة الداخلية.

ثم تقوم بإختيار خدمات المواطنين والمقيمين.

تحديد الخدمة التي ترغب فيها “الإستعلام عن انتهاء الإقامة”.

ليتم بعد ذلك تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالشخص المقيم في الدولة.

الضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

لتتمكن بعدها من معرفة موعد الإنتهاء الخاص بالإقامة في النهاية.

مستندات تجديد الإقامة في الكويت

وهناك بعض الوثائق المعنية بطلب تجديد الإقامة في دولة الكويت، وفقًا لما نص على التالي:-