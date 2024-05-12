الجديد كله عن واتساب جي بي الخطير!!.. مميزات وعيوب GBwhatsApp.. ميزة واحدة أذهلت المستخدمين

زادت في الفترة الأخيرة، البحث عن تطبيق واتساب جي بي GBwhatsApp وهو يعد نسخة معدلة من الواتساب الأصلي، فضلاً عن أنه يمتلك بعض المميزات التي تتوفر في الأصلي، لكن مع ذلك فإن التطبيق به عيوب متعددة، وينصح المطورين بأخذ الحذر منه، لكي لا يقعوا في فخ هذا التطبيق، التي من أبرزها التعرض إلى عمليات الإختراق.

ما هي مميزات واتساب جي بي؟

وعن المميزات التي يمكنك الحصول عليها، عند القيام بتحميل واتساب جي بي المعدل، ما يلي:-

التطبيق يوفر خاصية إيقاف واستئناف تسجيل المقاطع.

إرسال ملفات كبيرة ومتعددة في رسالة واحدة بصورة واضحة وجودة عالية.

إمكانية إخفاء أخر ظهور للمستخدم وكذلك إتاحة إخفاء صورة الملف الشخصي.

تظهر لك رسالة تأكيد قبل نشر الحالة الخاصة بالمستخدم.

إرسال إشعار بالمكالمات المحظورة بالواتساب.

عمل نسخة احتياطية لجميع المحادثات عبر أيقونة معينة في الشات.

ما هي عيوب واتساب جي بي؟

وبعد التعرف على بعض المميزات التي يوفرها واتساب جي بي لجميع المستخدمين بمختلف دول العالم، فهناك كذلك مجموعة من العيوب التي يمتلك هذا التطبيق، وهي تتمثل في الأتي:-