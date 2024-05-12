تصاعد جنوني .. سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 في محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية

رائج على مواقع التواصل ومحركات جوجل سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 لأن هذه الفترة تعتبر أنسب فترة كان يقوم الكثير من الأشخاص بالشراء فيها، وهذا لأن مع حلول فصل الصيف يرغب الكثير في شراء الشبكة سواء للخطبة أو الزواج، لكن مع حالة عدم الاستقرار أصبح المواطن يشعر بالمعاناة لشراء الذهب، سجل سعر الذهب الفترة الماضية أسعار قياسية وغير متوقعة الوصول إليها،

وقد تجاوز سعر الجرام عيار 21 3500 جنيه، واستقر لمدة ثلاثة أسابيع ما بين 2800 وحتى 3050 جنيه، ولكن منذ خمسة أيام متتالية بدأت الأسعار تتصاعد بشكل واضح وملحوظ للجميع، ويخشى البعض أن يعود سعر الذهب للأسعار السابقة، وهذا ما يجعل الكثير يريدون معرفة انسب وقت للشراء، مما يتابع البعض سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024.

سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً وقد قفز جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 80 جنيه في يومين، ولكن مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد 12 مايو 2024 استقرت الأسعار وتأتي في محلات الصاغة على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3577 جنيه.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيه.

بينما سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2682 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب مع بداية التعاملات الصباحية نحو 25040 جنيه.

أسعار الذهب عالمياً اليوم الأحد 12-5-2024

تحول واضح جداً في أسعار الذهب الفترة الأخيرة، فالبعض يبحث بشكل يومي عن اخر التحديثات وهل يتجاوز جرام الذهب عيار 21 أكثر من 3500 جنيه مثل سابق أم أن الأسعار تستقر ولا تتجاوز 3000 جنيه، ومع بداية التعاملات اليوم الأحد 12 مايو وصل سعر أوقية الذهب نحو 2361 دولارًا إمريكي، وتبدأ مصنعية عيار 21 في محلات الصاغة من 80 جنيه ولا تتجاوز 150 جنيه، بالإضافة إلى رسوم الضريبة والدمغة.