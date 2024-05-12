ثبتها حالاً.. تردد قناة بي ان سبورت 6 على نايل سات وتابع مباراة الزمالك ونهضة بركان ذهاب نهائي الكونفدرالية

تردد قناة بي ان سبورت 6 هي من القنوات التي تحتل محركات البحث كونها تعمل على نقل البث الحي المباشر لأهم البطولات العربية والأوروبية والأفريقية، قناة بي ان سبورت 6 تعد قناة ناجحة وتتمتع بشهرة وشعبية واسعة في مختلف الدول، بي ان هي شبكة قنوات عربية قطرية تعمل على نقل المحتوى الرياضي لجميع الألعاب الرياضية، وتنفرد شبكة بي أن بنقل كل جديد وحصري من بطولات ودوريات،

حيث يتسلط الضوء حولها لأنها تمتلك ما لم تمتلكه أي قناة رياضية على الساحة الفضائية، تقدم القناة المحتوى الرياضي المناسب بجودة عالية hd بدون تشويش أو تقطيع، وهذا كونها تستخدم تقنيات مطورة وحديثة تسهل على الأشخاص تنزيل القناة على الجهاز، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على تردد قناة بي ان سبورت 6.

تردد قناة بي ان سبورت 6

إمكانيات دقيقة وعالية تحرص قناة بي ان سبورت على استخدامها لكي تعمل القناة بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة بدون توقف، مما تستطيع القناة أن تقدم محتوى رياضي متنوع بين نشرة إخبارية ومباريات وبرامج يقدمها كبار الإعلاميين، والآن يمكنك ضبط إشارة القناة على الجهاز من خلال وضع الرموز التالي:.

التردد: 10810.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل استقطاب الموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون انطلاق المواجهة القوية بين الزمالك ونهضة بركان، حيث تعتبر هذه المباراة من أهم المباريات التي يتشوق لها جماهير الفريقين، وهي واحدة من منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024، ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب البلدي لبركان، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً حسب توقيت القاهرة والعاشرة حسب توقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، ويتم إذاعة البث الحي المباشر عبر شاشة بي ان سبورت 6 بجودة hd بصوت المعلق جواد بدة ومصطفى فوزي.