إعلان حصري مترجم ح 160.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160، لقد زاد البحث بشكل مضاعف الساعات الماضية حول طرح الحلقة المائة والستون من المسلسل التاريخي الشهير قيامة عثمان، مما بدأ الجمهور المتابع في التفاعل مع الإعلان الأول الذي قامت القناة الناقلة بطرحه، وتم انتشاره الساعات الماضية عبر المواقع وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة،

الأعمال الناجحة نجدها دائماً حديث الكثير من الناس ومصدر بحث متكرر وهذا ما يحدث حول مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الذي تتصدر حلقاته من بداية الموسم محركات البحث الأولى، وهذا لأنه موسم قوية وممتعة مليئة بالأحداث والتفاصيل، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم ما تريدون معرفته عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 ترقبوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

خلال الحلقات الماضية تطورات أحداث المسلسل وتعرضت الدولة إلى دمار كبير بسبب الحروب أمام قبيلة الكاي والقبائل التركية، ولكن لن يقبل عثمان بالهزيمة مهما حدث ولذلك يدبر ما بوسعه لاسترجاع حقوق الدولة وإعادة تطويرها لبدء تنفيذ وصية والده، ولكنه لن يفعل ذلك إلا بعض القضاء على كل عدو، ويمنح يعقوب فرصته الأخيرة وبعدها يكون الرد قاسياً.

وفي الحلقة القادمة يكون هناك مواجهات قوية بين عثمان أرطغرل وقبيلة الكاي، محاولات من البعض للتشكيك في وفاء بوران وأنه يتنحالف معهم، لكن كل الأدلة الذي جمعها عثمان تؤكد وةلاء بوران وأنه لم يفكر في خيانة العهد بل كان يفعل ما بوسعه لحماية الدولة وكشف هؤلاء الخونة و فضح مخططهم أمام الجميع.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

ينتظر الملايين طرح الحلقة 16 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس على احر من الجمر، ومن المقرر أن تنطلق الحلقة في موعدها الرسمي يوم الاربعاء القادم الموافق 15 مايو 2024 عبر شاشة قناة atv التركية التاسعة مساءً دون أي تأجيل، ويعرض المسلسل في موعده على قناة الفجر الجزائرية ليوم الخميس، كما يذاع المسلسل على موقع النور الساعة 1 صباحاً وعلى موقع قصة عشق الساعة 1 صباحاً.