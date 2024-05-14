بزيادة 200%.. سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب mof.gov.iq

اعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة على قيمة الرواتب الخاصه بجميع الموظفين والعاملين داخل مؤسسات الدولة، وستكون نسبة الزيادة للموظف تماشيا مع الدرجة الوظيفية التي يشغلها وتأتي تلك الزيادة تلبية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه وغلاء الأسعار في الآونة الأخيرة، ونوضح في التقرير التالي كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق.

رواتب الموظفين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن قيمة زيادة الرواتب الخاصه بالموظفين بمبلغ 500 ألف دينار عراقي حتى يتمكن المواطن من تلبية احتياجاته اليومية، ونوضح في البيان التالي جدول الرواتب لجميع الموظفين:

اولا: الموظف الذي يشغل الدرجة العاشرة سيتقاضى راتبا قيمته 650 ألف دينار عراقي.

ثانيا: الموظف الذي يشغل الدرجة التاسعة سيتقاضى راتبا قيمته 727,500 دينار عراقي.

ثالثا: الموظف الذي يشغل الدرجة الثامنة ستكون قيمة الراتب الذي يتقاضاه 819 ألف دينار عراقي.

رابعا: الموظف الذي يشغل الدرجة الأولى ستكون قيمة الراتب الخاصه به بعد الزياده مليون ومائة الف دينار عراقي

الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

يبحث الكثير من الموظفين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفة عن معرفة قيمة الزيادة الذي قامت بالإعلان عنها الجهات المختصة، ونوضح فيما يلي كيفية الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالموظفين:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: إختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة المتاحة.

رابعا: النقر على خانة إلاستعلام عن رواتب العاملين والموظفين.

خامسا: تكملة الاستمارة بالبيانات الشخصية الخاصة بالموظف حتى يتمكن من الاستعلام عن الراتب الخاص به، وبعد ذلك يقوم الموقع تلقائيا بعرض قيمة الراتب قبل الزيادة وبعد الزيادة مع تحديد قيمة الزيادة

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن قيمة الزيادة تم إيداعها في الحسابات الخاصه بالموظفين ويمكن للموظف صرفها مع قيمة الراتب الذي يتم صرفه بداية من كل شهر ميلادي، وفي حالة كان أول الشهر عطلة رسمية يتم صرف الراتب الخاص بالموظف عند العوده الى العمل مرة أخرى.