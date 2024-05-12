احجز اضحيتك الآن.. عبر منصة متى الإلكترونية بالكويت وأهم الشروط

تعتبر منصة متي واحدة من المنصات اهم المنصات في دولة الكويت، وذلك لأنها تساعك على تنسيق المواعيد للعديد من الخدمات الحكومية إن هذه المنصة قد وفرت خدمات لحجز الأوقات المناسبة لزيارة المسالخ الكويتية تحضيرًا لعيد الأضحى المبارك للعام 2024، مما يسهل الأمر على المسلمين في الكويت من أجل تأدية شعائر العيد الإسلامية لذبح الأضاحي بسهولة، حيث أن القيام عملية الذبح في المسالخ المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت يجعل الأمر مرتبًا وغاية في التنظيم وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

كيفية التسجيل لحجز موعد ذبح الاضحية عبر منصة متى

يوجد عدة خطوات بحجز موعد ذبح الأضحية الكويت ، نتعرف عليها فيما يلي يوجد بعض الخطوات لحجز موعد

في البداية يتم زيارة منصة متىمنصة متى الإلكترونية.

يعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الاسم والرقم المدني.

من ثم يتم النقر على خدمات الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة حجز موعد ذبح الأضحية.

بعد ذلك يتم اختيار المسلخ المرغوب به.

من أن ثم يتن تحديد الوقت والتاريخ المناسبين للمتقدم.

وأخيرا يتم إرسال الحجز وستصل رسالة بها تفاصيل الحجز إلى جانب باركود الحجز.

شروط حجز موعد ذبح الأضحية في الكويت

يوجد عدة شروط لـ حجز موعد ذبح الأضحية في الكويت، نذكرها فيما يلي