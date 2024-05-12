سجل الآن.. للحصول على الدعم المالي من دعم مهنيي النقل 2024 بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق منصة إلكترونية والتي تعمل على توفير الدعم للعاملين في قطاع النقل البري، هذه المنصة الرقمية تجعل العاملين يتلقون الرسائل والمساعدات المتعلقة بمهنتهم مباشرة عبر الحسابات البنكية الرسمية، كما تسمح بمتابعة الطلبات التي قُدمت إليها بشكل مفصل، وتقدم الفرصة لطلب مساعدات مهنية إضافية حسب الحاجة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طريقة التسجيل في دعم مهنيي النقل 2024

يمكن تقديم طلب على منصة دعم مهنيي النقل 2024، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى للدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي عبر هذا الرابط transport.gov.ma.

بعد ذلك يتم تبديل لغة واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة لتصبح باللغة العربية.

من ثم يتم الضغط على خانة الإيداع لتقديم طلب الدعم.

بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الأساسية مثل اختيار الفئة المناسبة، وإدخال المعلومات الشخصية ومتطلبات العمل.

قم بإنهاء خطوات التسجيل بالضغط على المربع المخصص للتأكيد للتأكد من أنك لست آلة روبوتية.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل اللازمة، سيحصل المتقدمين على رمز خاص بهم يمكن من خلاله تسهيل عملية مراقبة ومتابعة وضع طلب المساعدة الذي قدموه في وقت لاحق.

قيمة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل

توفر منصة دعم مهنيي النقل دعم مالي متنوع لجميع فئات العمال في قطاع النقل بالمغرب، حيث يتم تحديد قيم هذا الدعم تبعًا لكل فئة على النحو التالي: