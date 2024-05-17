“هسه نتيجتك ظهرت epedu.gov.iq” .. نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024 في كافة المحافظات
نتائج الثالث متوسط الدور الاول بالعراق
قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن إمكانية المواطنين من الطلبه وأولياء الأمور من معرفة نتائج الثالث متوسط بطريقة إلكترونية دون مشقة الذهاب إلى المدارس، وذلك بعد عمليات البحث المتزايدة مؤخرا من قبل أولياء الأمور والطلبة لمعرفة النتائج الخاصه بهم في إمتحان الثالث متوسط، ونوضح كافه التفاصيل في البيان التالي.
نتائج الثالث متوسط الدور الاول بالعراق
قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن وجود أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط حتى يتمكن أولياء الأمور معرفة نتائج أولادهم عن طريق كتابة الإسم عبى منصة نتائجنا الالكترونيه في جميع المحافظات العراقيه، وأيضا عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، كما بينت الوزارة أنه تم وضع الجدول الخاص بالاختبارات وسوف تقوم الجهات المختصة بالإعلان عن النتيجة فور الإنتهاء من الإختبارات.
الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط
يمكن للطالب أو ولي الأمر بعد الإنتهاء من عملية الاختبارات معرفة النتيجة الخاصه به بطريقة إلكترونية وسريعة، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في العراق، وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي:
- أولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثانيا: تسجيل الدخول وإختيار إلاستعلام عن النتيجة.
- ثالثا: إختيار المحافظه التي يقطن بها الطالب.
- رابعا: تدوين إسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به في الأماكن المخصصة لذلك.
- خامسا: الضغط على كلمة بحث.
- سادسا: سيقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب كما يمكن للطالب تنزيل تلك النتيجة بصيغة pdf.