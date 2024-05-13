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وزارة التربية والتعليم الجزائرية تعلن عن موعد استخراج استدعاء البكالوريا 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن تحديد موعد صدور استدعاء البكالوريا لعام 2024، وهو الأمر الذي يثير اهتمام العديد من المواطنين، إذ تهدف هذه الدعوة إلى تحديد مواعيد امتحانات الطلاب ومواقعها، وتسهيل العملية عليهم، لذا نقدم لكم الآن، من خلال موقعنا، جميع التفاصيل المتعلقة بموعد صدور استدعاء البكالوريا لعام 2024.
ما هي خطوات استخراج استدعاء البكالوريا 2024
بموجب إعلان رسمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن جدول استحصال استدعاء البكالوريا للعام 2024، حيث من المنتظر أن يبدأ يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، ويستمر حتى يوم 13 مايو 2024، وفيما يلي الخطوات المفصلة والطريقة الكاملة لاستلام استدعاء البكالوريا لعام 2024:
- يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، ومن ثم تحديد الولاية التي ينتمي إليها الطالب.
- بعد ذلك، يتعين عليك إدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة.
- بعد ذلك، يتوجب عليك إتمام عملية التحقق.
- ثم، يجب عليك النقر على خيار المترشحين الأحرار.
- في الخطوة التالية، يجب استكمال بقية البيانات الشخصية المطلوبة.
- وبعد ذلك، يجب عليك الضغط على خيار البحث.
- في الخطوة التالية، قم بمراجعة ورقة الاستدعاء الخاصة بك وطباعتها.
بعض الإرشادات والتوجيهات الخاصة باستخراج استدعاء البكالوريا بالجزائر 2024
- يتعين على الطالب الحصول على استدعاء البكالوريا عبر الإنترنت فقط، دون استثناءات، والتأكد من تاريخ الاختبار ومكانه مسبقا.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطالب الحضور في الوقت المحدد بدقة، حيث أن التأخير يعرضه للحرمان النهائي من دخول الامتحان.
- وأخيرا، يتوجب على الطالب طباعة استدعاء البكالوريا وتوقيعه من قبل الطبيب المختص.