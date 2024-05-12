سجل من هنا.. طريقة الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر.. بالخطوات!!

أعلنت السلطات الجزائرية عن فتح فرصة التقديم للحصول على البطاقة الذهبية من خلال خدمات البريد في عام 2024، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات الدفع وتسريع عمليات التحويل المالي عبر البريد بأقل مجهود ووقت ممكن البطاقة الذهبية تعد إحدى البطاقات الهامة التي توفرها المؤسسة البريدية، حيث يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال تقديم طلب للمؤسسة، واستخدامها في مختلف مجالات الشراء والسداد، بما في ذلك الخدمات الحكومية والخدمات الخاصة، سوف نلقي الضوء فيما يلي على خطوات التقديم للحصول على البطاقة الذهبية من خلال البريد الجزائري، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للاحتفاظ بها واستخدامها.

ما هي شروط ومعايير التقديم للحصول على البطاقة الذهبية؟

لطلب الحصول على بطاقة الذهبية في الجزائر، قامت الجهات الرسمية بالإعلان عن عدة متطلبات لازمة، وعلى المرشحين اتباع الخطوات التالية:

ينبغي للمتقدم أن يكون في سن 18 عاما على الأقل.

ينبغي للمتقدم أن يمتلك حسابا جاريا في البريد الجزائري.

يجب أن يكون رصيد الحساب البريدي لدى المتقدم لا يقل عن 10,000 دينار جزائري.

يتعين على المتقدم تقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد عنوان الإقامة، مثل عقد الملكية أو عقد الإيجار.

يتوجب على المتقدم أن يحضر نسخة من شهادة الميلاد.

يتعين على المتقدم تقديم بطاقة الهوية الوطنية الصالحة.

ما هي طريقة التقديم للحصول على البطاقة الذهبية

يمكنك تقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر عبر منصة البريد الجزائري الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية: