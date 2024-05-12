“كسلان وفطين وكمان النقيب خلفان” وغيرها من البرامج والحلقات على قناة ماجد الجديد بتردد 2024

قناة ماجد الجديد هي قناة تلفزيونية متخصصة في عرض البرامج الكرتونية والمحتوى الترفيهي للأطفال، والتي تم إطلاقها في عام 2005، وحققت شعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب برامجها المميزة والمحبوبة، كما تعتبر قناة ماجد الجديد واحدة من القنوات المميزة في البرامج الكرتونية، حيث يتابعها الجمهور من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الكبار، تتميز البرامج المقدمة على القناة بأنها ممتعة وتحافظ على اهتمام المشاهدين لساعات طويلة دون ملل، كما تتميز القناة بجودة عرض عالية في الصوت والصورة.

نزل الآن تردد قناة ماجد

تردد قناة ماجد الجديد على النايل سات لعام 2024 هو التالي:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11411.

– الاستقطاب: H.

– معدل الترميز: 30000.

– جودة القناة: HD.

كيفية تحميل قناة ماجد على جهاز الرسيفر الخاص

لتحميل قناة ماجد على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى قائمة إعدادات القنوات. اختر الأمر “تركيب” أو “تثبيت”. اختر “تثبيت يدوي” من القائمة. انتقل إلى قائمة الترددات. حدد اسم القمر الصناعي المطلوب، وهو نايل سات. أدخل بيانات التردد بشكل صحيح في المكان المخصص لها، مثل الاستقطاب والتردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على زر “موافق”. ستبدأ عملية تثبيت القناة بعد بضع ثوانٍ. عند اكتمال التثبيت، اضغط على زر “حفظ”.

تعرف على أهم البرامج المقدمة على قناة ماجد للأطفال

تقدم قناة ماجد الجديد مجموعة متنوعة من البرامج للأطفال، ومن بين البرامج المشهورة على القناة (الدب الصغير- سدي المتألقة – زكية الذكية – كسلان – النقيب خلفان – يوميات فطين – مدرسة البنات – فطين)، تعتبر هذه البرامج مسلية وتحمل رسائل تعليمية وقيمًا إيجابية للأطفال.

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