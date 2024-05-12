احجز الآن 4000 دولار.. رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا 2024 fcms.cbl.gov.ly “الحجز الالكتروني”

قامت الجهات المختصة بإطلاق رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا 2024 خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية مملوكة للبنك المركزي الليبي ومن خلالها يتم حجز العملات الصعبة، كما أنها تقوم بتسهيل وتنظيم عملية توفير العملات الأجنبية للمواطنين عبر إحدى البنوك التجارية، وبذلك يحصل المواطن على الكمية التي يحتاجها بصورة آمنة، حيث يضمن البنك له حمايته من عمليات النصب والاحتيال التي تحدث خلال تعاملات السوق السوداء.

رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا 2024

أطلق البنك المركزي الليبي رابط منظومة الاغراض الشخصية ليبيا 2024 والذي عن طريقه يتمكن العميل من حجز وشراء العملات النقدية الأجنبية كالدولار الأمريكي بكل سهولة، ولكي يتمكن العميل من ذلك لابد من اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى منصة منظومة الأغراض الشخصية التابعة للبنك المركزي الليبي مباشرة عبر هذا الرابط .

إدخال الرقم الوطني الخاص بالعميل.

تدوين رقم الجوال وكذلك رقم جواز السفر ولابد أن يكون فعال.

سيتم ارسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق قم بإدخاله.

الضغط على خانة تأكيد الهوية.

اختيار اسم البنك المراد التعامل معه، ومن ثم النقر على خانة إضافة حساب جديد.

كتابة رقم حساب العميل بصيغة IBN.

الضغط على تبويب حجز عملة أجنبية.

تحديد الفرع والمصرف المراد الحجز خلاله.

أخيراً النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منظومة الاغراض الشخصيه ليبيا 2024

لكي يتمكن العميل من الحصول على العملات الأجنبية المراد حجزها لابد من تحقق الشروط الآتية: