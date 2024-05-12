“سجــل هُنــــا للدعـــم molsa.gov.iq“ استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي 2024 بالعراق والشروط

يمكن الان لجميع الأسر محدودة الدخل في العراق التقديم استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي 2024 وهو عبارة عن دعم مالي يتم توفيره بشكل شهري والهدف منه هو مساعدة الفقراء المحتاجين داخل الدولة، والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تقدم أكثر من برنامج دعم وذلك لأنها تسعى دوما نحو مساعدة مواطنيها وتوفير مستوى أفضل لهم، ولكن هذا يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نوضحه لكم في النقاط القادمة.

استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي 2024

لكل من يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي يرجى اتباع التعليمات الآتية:

في مبتدأ الأمر قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية. بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بادخال المعلومات المطلوبة. من قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة يرجى النقر على خدمة ضماني. يرجى ملء نموذج التقديم بالبيانات المطلوبة. قم بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر الحفظ وسوف يصلك رسالة تؤكد عملية التسجيل. يجب عليك طباعة الإيصال الذي يوضح رقم الطلب والاحتفاظ به من أجل متابعة طلبك من خلاله.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بتوضيح الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي وهي:

يجب أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للعائلة المتقدمة لا يتعدى المائة ألف دينار.

يجب أن يكون عدد أفراد العائلة أقل من أربع أشخاص.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي