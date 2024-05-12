“الأسمـــاء ظهـــرت هــســّه“ لينـــك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي عموم محافظات العراق spa.gov.iq

اقترب موعد صرف الوجبة الأخيرة برنامج الرعاية الاجتماعية مما جعل الكثير من المتقدمين يتساءلوا حول خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهي تعتبر من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة في العراق للأسر الفقيرة وذلك من أجل تحسين مستواهم الاقتصادي ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إذا كنت من المتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية يمكنك الان الاستعلام عن أسماء المشمولين بكل سهولة وذلك من خلال اتباع النقاط الآتية:

الخطوة الأولى قم بالدخول على الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي. الخطوة الثانية من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على خيار أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية. الخطوة الثالثة يتطلب منك تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. الخطوة الرابعة سوف يظهر لك استمارة بيانات ويجب عليك ملؤها من خلال الإجابة عن الأسئلة الموضحة بها. أخيرا اضغط على أيقونة استعلام وسوف يظهر لك ملف يضم كافة أسماء المقبولين في الدعم قم بتحميله وابحث عن اسمك.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

في حالة التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية يرجى التحقق من مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لديك وهي: