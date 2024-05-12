عاجل.. وزارة التعليم تُطلق رابط تسجيلات السنة الاولى ابتدائي 2024-2025 الجزائر عبر منصة فضاء الأولياء awlyaa.education.dz

أطلقت وزارة التربية الوطنية رابط تسجيلات السنة الاولى ابتدائي 2024-2025 الجزائر خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب قبول طلبات تسجيلات الطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد، انطلاقاً من يوم الخميس الماضي 2 ماي 2024، على أن يتم غلق باب التقديم في نهاية الشهر 31 من ذات الشهر نفسه، والتي يتم تلقيها عن طريق منصة فضاء الأولياء الإلكترونية.

رابط تسجيلات السنة الاولى ابتدائي 2024-2025 الجزائر

طرحت الجهات المختصة رابط تسجيلات السنة الاولى ابتدائي 2024-2025 الجزائر منذ عدة أيام، حيث قامت الوزارة بتدشين منصة فضاء من أجل تلقي طلبات تقديم أولياء الأمور لأبنائهم عليها، وذلك من أجل التسهيل والتيسير عليهم، إذ أنه لا حاجة لذهاب ولي الأمر إلى مقر المدرسة، وحرصاً على مستقبل الطلاب حددت الوزارة الفترة التي يتم خلالها تلقي الطلبات والتي من المقرر أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، حيث تم فتح التسجيلات في يوم 1 ماي، ويتم قبول طلبات الأطفال مواليد أول جانفي إلى 31 ديسمبر، ولقد يتم التسجيل كالتالي:

التوجه إلى منصة فضاء الأولياء ، ومن ثم تسجيل الدخول عليها.

في حالة عدم وجود حساب مسجل يرحي إنشاء حساب جديد.

تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

القيام باختيار 3 مدارس الأقرب إلى منطقة الطفل.

رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب، ولابد من قيام ولي الأمر بالاحتفاظ باستمارة التسجيل .

موعد ظهور أسماء الطلاب المقبولين في الصف الأول الابتدائي 2024

قام وزير التعليم بالتأكيد على القيام بمراجعة ومعالجة المعلومات عبر نظام فضاء الأولياء في 25 يونيو المقبل، وفي يوم 30 يونيو 2024 سيتم الرد على جميع الطلبات التي تم تسجيلها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، فلقد تحرص الوزارة على توفير جميع احتياجات الشعب بصورة أكثر سرعة وسهولة، وذلك حرصاً منها مستقبل جميع الطلاب.