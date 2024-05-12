استعلم الآن “scww.com.eg” رابط أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024

أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024، وهو العنوان الذي تصدر الكثير من منصات البحث من قبل الآلاف من المتقدمين للالتحاق بوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج، حيث قامت الشركة بالإعلان مؤخرا عن أسماء المقبولين في الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، كما تم طرح رابط الاستعلام عن النتائج إلكترونيا حتى يتمكن الجميع من التعرف على نتائج القبول، وفيما يلي ننقل لكم أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024 ورابط الاستعلام عن النتيجة بالخطوات.

أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج بالإعلان عن حاجتها لبعض الكوادر الجديدة للتعيين في عدد من الوظائف الشاغرة لديها في أكثر من تخصص مختلف، ويأتي ذلك نتيجة قيام الشركة بتطوير أعمالها في منطقة صعيد مصر، كما تشارك شركة المياه والصرف الصحي في برنامج حياة كريمة بجهود كبيرة مما أدي أي ازدياد الاحتياج إلى عدد كبير من الموظفين الجدد.

ووفقا للنتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فقد تم الإعلان عن أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024 عبر الموقع الرسمي للشركة بواقع 10 سائقين المعدات الثقيلة، و74 سائق درجة خامسة، و28 موظف فني مساحة.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024

خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتعرف على نتيجة أسماء المقبولين في وظائف شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج 2024، وذلك على النحو التالي: