موجود “spa.gov.iq” رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024  pdf عبر منصة مظلتي وزارة العمل العراقية

رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي، وهو الرابط الذي اتاحته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لمساعدة المواطنين من المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية خلال الوجبة السابعة المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت الحكومة العراقية قد طلقت برنامج الرعاية الاجتماعية ضمن جهودها المستدامة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين في العراق من مختلف المحافظات والمدن ولكن وفقا لشروط وضوابط معينة، والآن نستعرض معكم رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وكيفية استخراجها عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وردت منذ قليل بعض الاخبار والاقاويل حول اقتراب موعد الإعلان عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث انتهت لجان البحث والدراسة من فحص ودراسة معظم الطلبات المقدمة للحصول على الرعاية الاجتماعية من عموم المحافظات العراقية، وجاري مراجعتها خلال الوقت الحالي لنشرها عبر المواقع المعتمدة رسميا، حيث يمكنك الحصول عليها إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولا على رابط منصة مظلتي.

اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على ايقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

حدد الولاية التابع لها.

أدخل الاسم رباعيا ورقم الهوية الوطنية.

وأخيرا اضغط على ايقونة الاستعلام.

المستمسكات المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الأوراق والمستمسكات المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم، وتأتي أبرز هذه المستمسكات على النحو التالي: