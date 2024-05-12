“عااااااجــل ورسميــا“ عطلة رسمية غدا الأثنين ؟.. الأمانة العامة العراقية توضح الحقيقة

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم الأثنين هو عطلة رسمية داخل العراق مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا حول حقيقة هذا الخبر حيث أن الجميع يحب أوقات العطلة من أجل قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة والتخلص من ضغوط العمل أو الدراسة، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد على هذه الأخبار وذلك ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة.

عطلة رسمية

بعد انتشار العديد من الأخبار حول يوم الأثنين الموافق 13 مايو أنه عطلة رسمية قام مجلس الأمانة العامة بالرد على هذا وأوضح أن تلك الأخبار غير صحيحة وليس لها صحة من الأساس وأن يوم الأثنين هو يوم عمل رسمي، كما أوضح أنه في حين وجود أي عطلات رسمية سوف يتم الإعلان عنها من قبل المجلس.

العطلات الرسمية في العراق

كما أن مجلس الأمانة أوضح أيضا عن العطلات الرسمية التي من المقرر تطبيقها في عام 2024 والتي سوف تكون على النحو التالي: