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“عااااااجــل ورسميــا“ عطلة رسمية غدا الأثنين ؟.. الأمانة العامة العراقية توضح الحقيقة
عطلة رسمية
انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم الأثنين هو عطلة رسمية داخل العراق مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا حول حقيقة هذا الخبر حيث أن الجميع يحب أوقات العطلة من أجل قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة والتخلص من ضغوط العمل أو الدراسة، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد على هذه الأخبار وذلك ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة.
عطلة رسمية
بعد انتشار العديد من الأخبار حول يوم الأثنين الموافق 13 مايو أنه عطلة رسمية قام مجلس الأمانة العامة بالرد على هذا وأوضح أن تلك الأخبار غير صحيحة وليس لها صحة من الأساس وأن يوم الأثنين هو يوم عمل رسمي، كما أوضح أنه في حين وجود أي عطلات رسمية سوف يتم الإعلان عنها من قبل المجلس.
العطلات الرسمية في العراق
كما أن مجلس الأمانة أوضح أيضا عن العطلات الرسمية التي من المقرر تطبيقها في عام 2024 والتي سوف تكون على النحو التالي:
- يوم 1 من يناير وهو بداية العام الميلادي الجديد.
- عطلة عيد الجيش وذلك يوم 6 من يناير.
- يوم 21 من مارس وذلك يوم عيد نوروز.
- يوم 10 من أبريل وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وسوف تستمر لمدة ثلاث أيام.
- عطلة عيد العمال وذلك يوم 1 من مايو.
- عطلة العام الهجري الجديد وذلك يوم 7 من يوليو.
- الاحتفال بثورة تموز وذلك يوم 14 من يوليو.
- عطلة عاشوراء وذلك يوم 16 من يوليو.
- يوم 15 من سبتمبر وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف.
- يوم 3 من أكتوبر وذلك بمناسبة العيد الوطني.