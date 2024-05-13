ده خيال علمي وفانتازيكا شحن لعبة اي فوتبول بيس eFootball 2024 بلس + تحديث يوم الاثنين

بعد التحديثات الأخيرة للعبة أي فوتبول بيس eFootball 2024 تم توفير مجموعة جديدة من المزايا والمهام والحملات الفورية لتسجيل دخول اللاعبين إلى اللعبة، ولذلك تساءل الكثير من مجربي اللعبة عن كيفية تسجيل حسابات جديدة للحصول على الامتيازات الجديدة المتوفرة باللعبة، ولذلك سنوفر لكم طريقة الحصول على الكوينز مع ذكر كافة المزايا التي تم توفيرها للاعبين بعد تحديث الأخير ليوم الاثنين من لعبة اي فوتبول بيس 2024.

تحديث يوم الاثنين اي فوتبول بيس 2024

هناك العديد من المزايا التي تم منحها للاعبين بعد تحديث أي فوتبول بيس 2024 الأخير والتي من أهمها ما يلي:

باكات الايبك.

باكات نجوم الأسبوع.

مهام جديدة.

حملات الدخول المجاني.

حراسات مرمى جديدة.

شراء لاعبين جدد.

تجديد العقود المنتهية.

شحن كوينز لعبة بيس eFootball 2024

من المزايا التي منحتها لعبة اي فوتبول بيس eFootball 2024 للاعبين هي تسجيل الدخول المربح للعبة، ففي حالة الالتزام بتسجيل الدخول بشكل يومي لمدة 6 أيام يتم حصولك على 10 كوينز يوميا وفي اليوم التالية مباشرة (اليوم السابع) يتم الحصول على 40 كوينز على كل يوم يتم تسجيل الدخول فيه، كما يتم إضافة مهمة المشاركة في منافسات الدوري الأونلاين حيث إن الفوز فيها يمنحك 50 كيونز بشكل أسبوعي.

طريقة شحن كوينز لعبة بيس 2024

يمكن شحن كوينز لعبة بيس eFootball 2024 بحسابك على اللعبة دون الحاجة إلى الدخول لأي مواقع غير رسمية من خلال القيام بالخطوات التالية: