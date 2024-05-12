تعرف على شروط وخطوات التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 1445

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن كافة الشروط وخطوات التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، حيث أتاحت الهيئة إمكانية التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالسجل التجاري وبالرقم الضريبي، حيث ذلك إلكترونيًا من خلال منصة هيئة الزكاة والدخل السعودية، كذلك يمكن للأفراد أصحاب المنشآت استخراج رقم شهادة ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل بشأن ضريبة القيمة المضافة

وظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل: الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولة عن إدارة وتنفيذ مختلف الضرائب والزكاة (ضريبة الثروة الإسلامية) في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تشمل وظائفها الرئيسية التسجيل الضريبي، وتحصيل الضرائب، وخدمات دافعي الضرائب، والتدقيق والامتثال، وتطوير السياسة الضريبية. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة: عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامية للشركات التي تستوفي معايير معينة، مثل تجاوز حد الإيرادات السنوية.

وللتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تحتاج الشركات إلى إنشاء حساب نشط على بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل وتحديث معلومات التسجيل الخاصة بها، كما يمكن التحقق من التسجيل إلكترونيًا باستخدام رقم السجل التجاري (CR) أو رقم التعريف الضريبي (TIN) أو رقم شهادة ضريبة القيمة المضافة.

شهادة ضريبة القيمة المضافة: بمجرد التسجيل، يمكن للشركات الحصول على شهادة ضريبة القيمة المضافة، والتي تكون بمثابة دليل على تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة، حيث تحتوي الشهادة على معلومات أساسية مثل اسم الشركة ورقم التعريف الضريبي وتاريخ التسجيل وأهلية ضريبة القيمة المضافة. الامتثال لضريبة القيمة المضافة: يتعين على الشركات المسجلة الالتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب ودفع التزامات ضريبة القيمة المضافة، وتوفر الهيئة العامة للزكاة والدخل الموارد والإرشادات لمساعدة الشركات على فهم التزاماتها والوفاء بمتطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة. قنوات الاتصال بالهيئة: بالإضافة إلى القنوات المذكورة سابقًا، تستخدم الهيئة أيضًا طرق اتصال أخرى للتعامل مع دافعي الضرائب، بما في ذلك:

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