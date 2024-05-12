«أخيراً هتبني بيتك» تراجع غير موقع في سعر حديد عز اليوم الأحد 12 مايو 2024 في الأسواق

ازداد البحث خلال الأيام السابقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سعر حديد عز اليوم الأحد 12 مايو 2024، وذلك بعد التراجع الملحوظ الذي سجله في الفترة الماضية، فلقد يعتبر الحديد من ضمن أهم المواد الأساسية الخاصة بالبناء التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل، ويعد حديد عز من ضمن أفضل الأنواع الموجودة حالياً في الأسواق، والتي يبلغ الطن منها نحو 42.200 جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 ثباتاً خلال الأيام السابقة، ففي جميع الشركات والمصانع شهدت انخفاضاً في الأسعار، حيث سجل طن الحديد الاستثماري نحو 39.9000 جنيه، وذلك بتراجع نحو 490 جنيه للطن الواحد، ووفقاً للتحديثات الجديدة جاءت الأسعار على النحو التالي:

بلغ طن حديد عز للموزع 40.750 جنيه تسليم أرض المصنع، ليصل إلى تجار الجملة بسعر 41.700 جنيه تسليم على أرض المخازن.

وصل السعر الاسترشادي لتجار التجزئة 42.170 جنيه للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

تراجعت أسعار الحديد خلال التعاملات اليومية قليلاً مقارنة بالفترة الماضية، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل انخفاض الأسعار وتوفير جميع السلع واحتياجات المواطن بسعر يناسب ميزانيته، ولقد سجل سعر الحديد في الشركات اليوم التالي: