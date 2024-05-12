Kids cartoon.. تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2024 لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال “توم وجيري – ميكي- كرتون نتورك”

تردد قنوات الأطفال على نايل سات بأعلى جودة 2024، وهي الترددات التي يبحث الكثير من الآباء والأمهات عنها، حيث يهتم الكثير من الأطفال بمختلف أعمارهم بمتابعة قنوات الأطفال التي تقوم بعرض اجدد أفلام الكرتون والأناشيد التعليمية التي تجذب اعداد كبيرة من الأطفال، وتعتبر قنوات الأطفال من اهم المواد الترفيهية التي تلجأ إليها الأسر لشغل وقت فراغ الأطفال في أشياء مسلية ومفيدة، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قنوات الأطفال على نايل سات بأعلى جودة 2024 والتي يمكنك تنزيلها وتثبيتها على جهاز الاستقبال لديك بأسهل الطرق.

قنوات الأطفال 2024

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من قنوات الأطفال الرائعة التي استطاعت ان تنال شهرة واسعة و تجذب اعداد كبيرة من الأطفال لمتابعتها، فهناك قنوات ترفيهية متخصصة في عرض أفلام الكرتون المميزة القديمة والحديثة، ومنها القنوات المتخصصة في عرض الأناشيد التعليمية التي تغرس القيم والعادات الجيدة في اذهان الأطفال، وغيرهم من القنوات المميزة التي يمكنها شغل وقت فراغ الطفل والعمل على تسليته، خاصة وأن العام الدراسي الحالي اقترب من نهايته، مما يخلق وقت فراغ كبير لدى الأطفال.

ولذلك يحرص الكثير من الآباء والأمهات على البحث عن افضل قنوات الأطفال الترفيهية التي يمكن الاعتماد عليها وترك الطفل أمامها بدون خوف او قلق بشأن عرض مواد غير مناسبة لهم، وهو ما نوفره لكم من خلال هذا المقال عبر الفقرة التالية.

تردد قنوات الأطفال على نايل سات بأعلى جودة 2024

الان يمكنك الحصول على مجموعة كبيرة من أروع واشهر قنوات الأطفال الفضائية المتخصصة في عرض أفلام الكرتون والأناشيد التعليمية والبرامج الترفيهية المميزة، وذلك من خلال تنزيل أحد الترددات التالية على قمر النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد كيدز

التردد: 12221.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز: 27500.

قناة بطوط

التردد: 11594.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كرتون نتورك

التردد: 12226.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

قناة كوكي

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة mbc3