عاجل الآن!! متاح رابط نتائج الصف العاشر بالكويت 2024

أعلنت وزارة التعليم في دولة الكويت من خلال بيان سابق لها، انه تم إطلاق بوابة إلكترونية لعرض كافة نتائج الاختبارات الدراسية للطلاب، ممن يتنقلون بين الصفوف في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأشار البيان إلى أن الطلاب قد أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمراحل الدراسية المتوسطة والثانوية، ويرغبون في معرفة درجاتهم في المواد التي أجروا امتحاناتها، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني لظهور النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية، ومنها نتائج الصف العاشر بالكويت.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف العاشر بالكويت

للتحقق من نتائج الصف العاشر في الكويت لعام 2024، يتعين على الطلاب الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع المربع الإلكتروني. انقر على خانة “نتائج الطلاب”. حدد الفصل الثاني والمرحلة الدراسية. أدخل الرقم المدني للطالب. انقر على خانة البحث. انتظر لبضع لحظات حتى يظهر النتيجة على الشاشة.

هكذا يمكنك الحصول على درجات طلاب الصف العاشر في الكويت للفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

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