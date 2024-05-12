شـــكو مكو .. خطوات شحن كوينز بيس 2024 برقم الـ ID اشحن لحد 20,000 كله بالمجان ترليون مبروك للاعبين

يقبل جميع مستخدمي لعبة أي فوتبول بيس 2024 على معرفة كيفية يشحن كوينز بيس، حيث إنها العملة الرسمية للعبة والتي تساعدك على تطوير اللاعبين والمشاركة في الكثير من البطولات داخل اللعبة، ولذلك وفرت اللعبة للمستخدمين أكثر من طريقة يمكن من خلالها شحن الكوينز بسهولة دون الحاجة إلى البحث عبر المواقع الغير رسمية وغير تابعة للعبة وذلك لحماية حسابات المستخدمين من السرقة.

خطوات شحن كوينز بيس 2024 برقم الـ ID

يمكن القيام بشحن كوينز بيس 2024 برقم الـ ID من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة كالآتي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة “أي فوتبول بيس”.

ثم قم بالضغط على زر “مهمات” أو “MISSIONS”.

ثم اختار عدد الكوينز التي تود شحنها على حسابك في اللعبة.

وأكد بعد ذلك عملية شرائها ليتم تحويلك لحسابك.

وسيتم استلامك إشعار على حسابك في اللعبة بإتمام شحن الكوينز.

طريقة شحن كوينز بيس للاندرويد والآيفون

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد أو الآيفون شحن كوينز بيس 2024 من خلال القيام بالطريقة الرسمية للشحن كالآتي: