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شـــكو مكو .. خطوات شحن كوينز بيس 2024 برقم الـ ID اشحن لحد 20,000 كله بالمجان ترليون مبروك للاعبين
يقبل جميع مستخدمي لعبة أي فوتبول بيس 2024 على معرفة كيفية يشحن كوينز بيس، حيث إنها العملة الرسمية للعبة والتي تساعدك على تطوير اللاعبين والمشاركة في الكثير من البطولات داخل اللعبة، ولذلك وفرت اللعبة للمستخدمين أكثر من طريقة يمكن من خلالها شحن الكوينز بسهولة دون الحاجة إلى البحث عبر المواقع الغير رسمية وغير تابعة للعبة وذلك لحماية حسابات المستخدمين من السرقة.
خطوات شحن كوينز بيس 2024 برقم الـ ID
يمكن القيام بشحن كوينز بيس 2024 برقم الـ ID من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة كالآتي:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة “أي فوتبول بيس”.
- ثم قم بالضغط على زر “مهمات” أو “MISSIONS”.
- ثم اختار عدد الكوينز التي تود شحنها على حسابك في اللعبة.
- وأكد بعد ذلك عملية شرائها ليتم تحويلك لحسابك.
- وسيتم استلامك إشعار على حسابك في اللعبة بإتمام شحن الكوينز.
طريقة شحن كوينز بيس للاندرويد والآيفون
يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد أو الآيفون شحن كوينز بيس 2024 من خلال القيام بالطريقة الرسمية للشحن كالآتي:
- يتم الدخول على اللعبة على الهاتف المحمول فإذا كان المستخدم من مستخدمي الاندرويد يتم الدخول من هنا وإذا كان من مستخدمي أجهزة الآيفون بتم الدخول من هنا.
- وبعد ذلك على اللاعب الدخول على زر أيقونة “مهام” وسيتم ظهور مجموعة من الإضافات والخيارات الأخرى فاختار منها “شحن الكوينز”.
- وهنا على اللاعب أن يقوم بكتابة مجموعة من البيانات المتعلقة بحسابه مثل ID مع تحديد عدد الكوينز التي تود إتمام شحنها لحسابك.
- ثم اختار الطريقة التي تود دفع قيمة الكوينز بها من الخيارات المتاحة لك عبر المنصة وبعد ذل قم بالتأكيد على عملية الدفع حتى يتم تحويل عدد الكوينز لحسابك مباشرة.