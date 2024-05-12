رسميا عبر المنصة.. طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024

ينتظر فئة واسعة من الطلاب الكشف عن نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024 بلا شك بعد انتهاء الاختبارات التي شهدت استقرارا كبيرا، حيث لم تلاحظ الوزارة أي مشكلات تتعلق بأداء الطلاب في الامتحانات ولذلك، نحن هنا في هذا التقرير عبر موقعنا الإلكتروني نريد أن نشرح لكم كيفية الاطلاع على نتائج الامتحانات من خلال عدة طرق مختلفة، بدءا من زيارة موقع نتائجنا وحتى موقع وزارة التربية العراقية.

تعرف على نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في الحادي والعشرين من شهر مايو عام 2024، وبسبب ذلك يثور استفسار بين الطلاب وأولياء أمورهم حول توقيت إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات في الخامس من يونيو عام 2024، يمثل هذا اليوم النهائي للامتحانات بعد مضي أربعة عشر يوما من الاختبارات، وقد أوضحت وزارة التربية العراقية أنه سوف يتم اعتماد نتائج الامتحانات بعد اكتمال تصحيح جميع الأوراق، ومن ثم إعلانها ونشرها رسميا عبر المنصة المخصصة لكافة الطلاب والطالبات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024

بمجرد تحديد موعد بداية ونهاية امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، يمكن استخدام الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج: