«الابيض بكام» ارتفاع غير متوقع في سعر الارز الشعير اليوم الأحد 12 مايو 2024 في جميع الاسواق والمحلات

سجل سعر الارز الشعير اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 ارتفاعاً مجدداً في الأسواق المحلية، وذلك بعدما انخفضت في الأسابيع الماضية، ومن أجل ذلك قامت وزارة التموين بضخ كمية كبيرة بالمعارض والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تناسب المواطن ذي الدخل المحدود، فلقد قامت الدولة باستيراد بعض الشحنات من الأرز للسيطرة على الأسواق مرة أخرى.

سعر الارز الشعير اليوم

شهد سعر الارز الشعير اليوم الأحد 12 مايو 2024 زيادة مرة أخرى، إذ يعتبر الأرز من السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وذلك نظراً لأهميته وقيمته الغذائية التي يحتوي عليها وبسبب مذاقه الرائع، وفيما يلي الأسعار:

فلقد تجاوز طن الأرز الشعير ذا الحبة العريضة قيمة 17 ألف جنيه في المضارب خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد أن كان سعره 16 ألف جنيه.

بينما سجل طن أرز الشعير رفيع الحبة 15 ألف جنيه.

كما يتراوح طن الأرز الأبيض سعره مابين 24-27 ألف جنيه في الأسواق، وذلك وفقاً لنوع حبة الأرز ونسبة الكسر فيها.

في حين بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك نحو 30 جنيهاً.

كذلك يباع كيلو الأرز كسر 3% في الأسواق بسعر 28 جنيه.

في حين يصل سعر كيلو الأرز في البطاقة التموينية قيمة 12.5 جنيه.

أسعار السلع الاستهلاكية اليوم

تتوالى الارتفاعات مجدداً بعد انخفاضها قليلاً في الأيام الأسابيع الماضية، ويرجع السبب في ذلك هو تفاقم المشكلة في المنطقة وزيادة نسبة التضخم مرة تالية، فلقد سجلت السلع الغذائية اليوم الأسعار التالية: