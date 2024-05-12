باقي كام يوم؟! موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ترم ثاني .. حمل النماذج وأضمن الامتحان

يتساءل قطاع كبير جدا من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد بداية الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني حيث ان منطقة الشرقية الأزهرية قامت بالإعلان بالفعل عن أنها انتهت من الاستعدادات حتى تقوم ببدء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية واعلنت ايضا عن موعد بدء الامتحانات للشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني على مستوى الإدارة التعليمية بمناطق المحافظة حيث يمكنكم الاطلاع على تفاصيل ذلك الأمر من خلال متابعة هذا المقال.

موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ترم ثاني

قامت وزارة الأزهر بالإعلان ان موعد الامتحانات سوف يبدأ من يوم 15 الى يوم 22 من شهر مايو لعام 2024 على مستوى 17 إدارة تعليمية المنطقة الشرقية الأزهرية أن مواعيد امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية وفقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق15 مايو لعام 2024 وسوف تنتهي في يوم 22 مايو لعام 2024 أما عن منطقة الشرقية الأزهرية فسوف تبدأ الامتحانات سهله طلاب الابتدائية الازهرية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو لعام 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو

موعد امتحانات الترم الثاني 2023-2024 لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

بحسب ما يتم اعلان من قبل وزارة التعليم الازهرية إنما بدء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 و 2024 لجميع الطلاب والطالبات في الأزهر ابتداء من يوم الأربعاء الذي سوف يوافق 15 مايو لعام 2024 وسوف تستمر الامتحانات الى يوم الاربعاء الموافق 22 مايو لعام 2024.