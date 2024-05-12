منحه لأهل تونس.. وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف منحة 300 دينار تعرف على الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل

منحة 300 دينار في تونس عبارة عن مبادرة تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود حيث يمكن التسجيل في هذه المنحة عبر موقع الوزارة الرسمي حيث يتوجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة الالتزام بالشروط المحددة التي قد تتضمن مثلا الدخل الشهري للأسرة وحالتها الاجتماعية تابعونا لمعرفة التفاصيل.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

يمكنك الآن الحصول على منحة 300 دينار بعد اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا لابد أن يتم تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الشئون الاجتماعية تونس

يتم بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة على اليسار.

ستظهر لك صفحة الدخول قم بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة السر.

انقر على أنا لست روبرت ثم اضغط كلمة الدخول.

أضف البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر على الموافقة على كافة الشروط المتعلقة بالمنحة.

في النهاية انقر على تقديم الطلب وانتظر الرد على طلبك.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة 300 دينار تونسي

تشدد وزارة الشؤون الاجتماعية على أنه يجب توافر مجموعة من الشروط للحصول على منحة 300 دينار تونس فمن أهم هذه الشروط: