عبر مظلتي.. الحكومة تكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

كشوفات PDF أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق تعتبر مصدرا هاما للمعلومات للأفراد الذين يستفيدون من هذه البرامج الاجتماعية كما تعكس هذه الكشوفات قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود حيث يمكن للأفراد البحث عن أسمائهم في هذه الكشوفات من أجل التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم الاجتماعي والرعاية.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الشروط المذكورة والتى لابد من توافرها فى المتقدم من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية لعام 2024 فمن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون متواجدا بشكل مستمر في العراق.

يجب أن يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 و55 عاما.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على كافة حقوقه المدنية والسياسية.

لا يجب أن يمتلك المتقدم أي عقارات أو أملاك ثمينة.

يجب أن يكون عمر المتقدمة من النساء بين 16 و60 عاما.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

توضح الوزارة الخطوات التي يتبعها المواطنون للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر تنفيذ الخطوات التالية: