أخيراً الخميس الجاي كونامي تفجرها تحديث جديد قادم يوم الخميس 🔥🤯 بكج نجوم اسبوع اسطوري قادم 😱 efootball 2024

لقد شاع تنزيل لعبة أي فوتبول بيس عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرهم من الأجهزة اللوحية ويرجع ذلك لتطوير تلك اللعبة كافة أشكال اللعب الرياضي لكرة القدم، مما يجعلها الأكثر تميزا عن باقي الألعاب الأخرى، ولذلك زاد لاعبي تلك اللعبة وبدأ البحث يزداد بشكل كبير عن كيفية شحن كوينز اللعبة حتى يتم استخدامها في تطوير مستوى اللاعبين والحصول على الكثير من الإضافات المميزة داخل اللعبة، ولذلك سنعرض لكم اليوم كيفية شحت الكوينز في لعبة أي فوتبول بيس 2024 بسهولة.

طريقة شحن كوينز بيس 2024

يمكن لجميع اللاعبين بلعبة اب فوتبول بيس pes 2024 eFootabll شحن الكوينز من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول إلى (لعبة اي فوتبول بيس) على جهازك وبعد ذلك قم باختيار زر “المهام”.

وسيظهر أمامك خيارات عديدة قم باختيار “ماتش باص” ثم اختار “شحن كوينز أي فوتبول”.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك لإتمام عملية الشحن ثم قم بالتأكيد.

طريقة شحن كوينز بيس للهواتف

إذا كنت من محبي لعبة أي فوتبول وتقوم بلعبها على جهازك المحمول يمكنك وبكل سهولة شحن الكوينز من هاتفك، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة كالآتي:

قم بالاتصال بخدمة الإنترنت على هاتفك المحمول وقم بالدخول على أيقونة اللعبة، وسجل دخولك إلى حسابك.

وبعد ذلك اضغط على زر “الخيارات” واختار منها “match” وسيظهر لك مجموعة من التحديات فاختار “إيفنتس”.

ثم قم بالضغط على خيار “worldwide club” وسيتم تحويلك إلى صفحة التحديثات الخاصة بكل اللاعب والتي قد تمنحك مع نهاية كل شهر ما يصل إلى 200 كوينز.

ومن الجدير بالذكر أن في حالة تحويلك الكوينز على حسابك مباشرة يتم ظهور لك إشعار بذلك حتى تتمكن من استخدامه بسهولة.