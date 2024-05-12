buru diajar “رسميًا”  موعد امتحانات الشهادة السودانية في هذا التاريخ بعد تبكيرها!! ألحق ذاكر ولم المنهج

يريد عدد كبير جدا من المواطنين في السودان الاطلاع على موعد امتحانات الشهيد السوداني لعام 2024 حيث ان وزاره التربية والتعليم بالسودان قامت بتأكيد موعد الامتحانات للشهادة السودانية لذلك يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يزيد عددهم عن 700 طالب وطالبة عن الموعد المحدد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 التي يمكنكم الاطلاع على تفاصيلها من خلال متابعة هذا المقال.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بالسودان ان موعد الامتحانات والشهادة السودانية سوف يبدأ من يوم السبت الذي يوافق 11 يونيو لعام 2024 حيث ان الامتحانات سوف تنتهي يوم الاربعاء الموافق 22 من يونيو والعام 2024 مع العلم ان الوزارة قامت بتوفير وقت جيد للطلاب حتى يقومون بالتحضير لتأدية الامتحانات عن طريق أنها قامت بتأجيل موعد المحدد مسبقا حيث أن الوزارة قامت بمعالجة جميع الآثار السلبية للاضطراب التي تم نفسها من قبل نقابة المعلمين بالسوداء.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية بالسودان

يمكنك من خلال النقاط التالية الاطلاع على جدول الامتحانات للشهادة السودانية 2024 وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية: