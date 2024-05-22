“هاتف الأحلام من ريلمي“ مواصفات هاتف realme gt neo 6 وسعره العالمي.. إمكانيات جبارة

هاتف realme gt neo 6 من أحدث إصدارات شركة ريلمي والتي اعلنت مؤخرا عن اقتراب نزوله الاسواق العربية، ويتمتع الهاتف بمواصفات قياسية تجعله ضمن أفضل الهواتف الذكية المطروحة في الاسواق من نفس الفئة، وينصح الخبراء بشراءه لمن يرغبون في اقتناء هاتف يمتاز بالسرعة والكفاءة وسلاسة الاستخدام، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته وسعره في المواقع والمتاجر المتخصصة.