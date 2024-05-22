“هاتف الأحلام من ريلمي“ مواصفات هاتف realme gt neo 6 وسعره العالمي.. إمكانيات جبارة

Mahmoud تاريخ النشر
“هاتف الأحلام من ريلمي“ مواصفات هاتف realme gt neo 6 وسعره العالمي.. إمكانيات جبارة
realme gt neo 6

سعر هاتف realme gt neo 6

هاتف realme gt neo 6 متوافر في الاسواق بألوان متعددة وهي الفضي والأخضر والارجواني ويبلغ سعره 290 دولار امريكي أي بما يعادل بالجنيه المصري حوالي 13750 جنيه.

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Mahmoud

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