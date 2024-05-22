“هاتف الأحلام من ريلمي“ مواصفات هاتف realme gt neo 6 وسعره العالمي.. إمكانيات جبارة

هاتف realme gt neo 6 من أحدث إصدارات شركة ريلمي والتي اعلنت مؤخرا عن اقتراب نزوله الاسواق العربية، ويتمتع الهاتف بمواصفات قياسية تجعله ضمن أفضل الهواتف الذكية المطروحة في الاسواق من نفس الفئة، وينصح الخبراء بشراءه لمن يرغبون في اقتناء هاتف يمتاز بالسرعة والكفاءة وسلاسة الاستخدام، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته وسعره في المواقع والمتاجر المتخصصة.
مواصفات هاتف realme gt neo 6
هاتف realme gt neo 6 هو الخيار المثالي لملايين المستخدمين لما يتمتع به من كفاءة عالية وتوافر العديد من المميزات الرائعة به، وسنستعرض لكم فيما يلي أهم مواصفات الهاتف :
- الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس ويعمل على نظام تشغيل Android 14.
- مقاس شاشة الهاتف 6.78 بوصة ونوعها LTPO OLED بدقة عالية تبلغ 1264×2780 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.
- الشاشة تمتاز بشدة السطوع بما يقدر ب 6000 شمعة ومزودة بنظام تعتيم نوعه PWM.
- معالج الهاتف كوالكوم نوعه Snapdragon7+Gen 3 وهو معالج قوي يضمن عدم سخونة الهاتف اثناء الاستخدام.
- مساحة تخزين الهاتف تبلغ سعتها 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت مع رامات سعتها 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت.
- الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل والأمامية دقتها 32 ميجا بكسل.
- سعة بطارية الهاتف تبلغ 5500 مللي امبير كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 100 وات.
- يتوافر بالهاتف ميزات الذكاء الاصطناعي والتي تستخدم لإنجاز العديد من المهام والأعمال.
- الهاتف مزود بوسائل عديدة للحماية والامان فهو مقاوم للماء والغبار كما ان الشاشة محمية بطبقة من الزجاج القوي.
سعر هاتف realme gt neo 6
هاتف realme gt neo 6 متوافر في الاسواق بألوان متعددة وهي الفضي والأخضر والارجواني ويبلغ سعره 290 دولار امريكي أي بما يعادل بالجنيه المصري حوالي 13750 جنيه.