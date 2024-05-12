تعرف على الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادات عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024 والذي تم تطبيقه في شهر مارس، كما كشف عن تلك الفئة التي تستحق هذا المعاش، ويأتي هذا تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي أطلقتها الدولة من أجل دعم المواطن خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على دعمهم ومساندتهم في مواجهة التضخم الحادث بالعالم أجمع.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024

تبذل الدولة قصارى جهدها لكي تمنح المواطن المصري حياة هنية خالية من الأزمات، من أجل هذا قامت برفع الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024 في شهر يناير السابق، حيث يبلغ الحد الأقصى الخاص بالاشتراك التأميني 12600 جنيه، بينما أصبح الحد الأدنى 2000 جنيه وذلك وفقاً لقانون 2019، حيث تصبح رواتب المتقاعدين بعد الزيادة كالتالي:

من يتقاضى معاش 1300 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 1495 جنيه.

بينما من يتقاضى معاش قيمته 10080 جنيه ليصبح بعد الزيادة 11592 جنيه.

خصصت الدولة نحو 66 مليار جنيه ليتم منحها إلى 11.5 مليون مستفيد من المتقاعدين على مستوى الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن معاشات التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة الجديدة 2024

من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المعاشات ومن باب الاعتراف والامتنان بمجهوداتهم قامت الدولة بتخصيص معاش شهري لهم، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط، ولكي يتمكن المستفيد من الاستعلام عن قيمة معاشه بعد العلاوة لابد من اتباع الخطوات الآتية: