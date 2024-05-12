الموارد البشرية توضح حقيقة صرف زيادة لراتب الضمان الاجتماعي بشهر يونيو لعيد الأضحى

هناك الكثير من الأقاويل التي يتبادلها السعوديين عبر مواقع التواصل والكثير من الأخبار التي توضح بوجود زيادة من المتحمل صرفها مع راتب شهر يونيو للضمان الاجتماعي المطور، ولذلك حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرد على كل تلك الأخبار وتوضيح حقيقة الأمر بشكل رسمي، ولذلك ومن خلال موقعنا سنعمل على توضيح موعد صرف قيمة الضمان وحقيقة زيادة مبلغ الدعم كما ورد عن وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024

تم الإعلان رسميا عن كموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في المملكة السعودية لمستحقين شهر يونيو في يوم الأحد الموافق 2/6/2024، كما سيتم الإعلان عن مستحقين ذلك الشهر من الدعم في يوم 27/5/2024 حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من استحقاقهم قبل إيداع رواتب الدعم في الحسابات البنكية للمستحقين.

حقيقة صرف زيادة لراتب الضمان الاجتماعي بشهر يونيو 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية أن جميع الأخبار المتداولة حول صرف زيادة بقيمة 1500 ريال سعودي على رابت الضمان الاجتماعي المطور ما هو إلا مجرد شائعات ولم يتم اعتماد رسمياً أي زيادة على رواتب المستحقين حتى الآن، ولذلك لا داعي لتداول أي خبر غير موثق من الوزارة أو تصديقه من تلك الحسابات أو المواقع الغير رسمية.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445

يمكن أن يتقوم المواطنين السعوديين بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2024 من خلال الاستعلام بالخطوات التالية: