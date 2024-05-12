“عاجل” .. موعد بداية امتحانات الثالث المتوسط بالعراق عموم المحافظات 2024 الدور الأول

مع احترام موعد امتحانات نهاية العام تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن موعد بداية امتحانات الثالث المتوسط بالعراق 2024 حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على مواعيد امتحانات نهاية العام في العراق للصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط والصف السادس الاعدادي تابعوا معي.

موعد بداية امتحانات الثالث المتوسط بالعراق

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم العراقية أن امتحانات الصف السادس الابتدائي سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 12 مايو لعام 2024 أما عن امتحانات الصف الثالث المتوسط فسوف تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو لعام 2024 والصف السادس الاعدادي فسوف تبدأ الامتحانات الخاصة به يوم السبت الموافق 8 يونيو لعام 2024 حيث ان هذه المواعيد من أهم الفترات التي تمر على الطلاب ويجب عليهم التركيز والاستعداد للنجاح في الامتحانات وتحقيق درجات جيدة في مراحلهم التعليمية.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط العراق

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على جدول الامتحانات الخاص بالصف الثالث المتوسط في العراق وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم بالعراق:

يوم الثلاثاء 21 مايو امتحان الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

يوم الخميس 23 مايو امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 25 مايو امتحان الرياضيات.

يوم الاثنين 27 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 29 مايو امتحان صحة الإنسان.

يوم الأحد 1 يونيو امتحان الكيمياء.

يوم الثلاثاء 3 يونيو امتحان الفيزياء.

يوم الخميس 5 يونيو امتحان اللغة الانجليزية.

موعد نزول نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات الخاصة بالدور الأول، في عموم المحافظات بدولة العراق وذلك على أن يكون موضح في تاريخ يوم 8 يونيو 2024 القادم، وهذا هو أخر موعد للانتهاء من الاختبارات الخاصة بالثالث متوسط.