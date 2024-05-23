مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 69 على فيديو لاروزا

مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 69

يترقب متابعو مسلسل الطائر الرفراف الحلقة الجديدة من المسلسل بعد الاعلانات الترويجية للحلقة طوال الاسبوع الماضي والتي شهدت قمة الاثارة والتشويق حيث لازال فريد يحاول اخراج سيران من حالة الحزن التي تعيشها بعد أن تم خطفها والاعتداء عليها، كما سيصارح فريد سيران برغبتها في أن تحمل بطفل منه بالرغم من كشف الاطباء عن مرضها والذي يمنعها من أن تصبح اما، المسلسل من بطولة مارت رمضان ديمير وافرا ساريتاش اوغلو ويدور في اطار درامي رومانسي، وقد تم عرض الطائر الرفراف الحلقه 69 على قناة ستار تي في التركية بالأمس الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.