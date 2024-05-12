اضبطها و هتتفرج ببلاش.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان ستجري على أرضية ملعب استاد البلدي بمدينة بركان في المغرب، وتتوقع أن تكون مباراة قوية محمومة بالحماس والندية ومن المعروف أن الجمهور المغربي، يعتبر عنصر مهم في دعم فريقه مما يعطيهم ميزة إضافية على أرضهم ومع ذلك يتمتع الزمالك بأداء قوي ولمسات كروية مميزة قد تمنحه الفرصة للتألق في هذه المباراة الهامة، من المتوقع أن يكون التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار من أجل تحقيق الفوز في مواجهة الإياب والسعي نحو التتويج بلقب الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يمكن متابعة المباراة الحاسمة بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلقين جواد بدة ومحمد فوزي يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

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موعد مباراة الزمالك و نهضة بركان نهائي الكونفدرالية 2024

الزمالك يواجه فريق نهضة بركان اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 في المباراة، والتي ستجرى على ملعب بركان في المغرب، سيبدأ اللقاء بتوقيتات مختلفة حول العالم، حيث يطلق حكم المباراة بيتر واوريو صافرته عند الساعة 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة والرياض والساعة 11:00 مساءا بتوقيت دبي والساعة 8:00 مساءا بتوقيت مراكش، ينتظر عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء المثير بفارغ الصبر، حيث تتصارع الفرق على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تخدم أهدافها في البطولة.