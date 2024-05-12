“تم تجميعه في مصر” سامسونج تطرح هاتفها الجديد Samsung Galaxy A05s

في السوق المصري، قامت شركة سامسونج بالكشف عن هاتفها الجديد بالكامل Samsung Galaxy A05s، حيث يعتبر هذا الهاتف أحدث إضافة لمجموعة هواتف الشركة في الفئة الاقتصادية بالسوق المصرية، كما يتم إنتاج الهاتف محليًا في مصر، وتجميعه بالكامل في مصر عن طريق مصنع سامسونج الموجود هناك، مما يساعدها على تقديمه بسعر تنافسي.

تعرف على مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A05s

بالنسبة لمواصفات Samsung Galaxy A05s:

– يزن الهاتف 194 جرامًا ويأتي بأبعاد 168 × 77.8 × 8.8 ملم.

– جميع مكونات الهاتف الخارجية مصنوعة من البلاستيك.

– يدعم تركيب شريحتي اتصال 4G مع بطاقة ذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت في نفس الوقت.

– يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل (FHD+) وكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز.

– مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة، يتضمن أربعة نوى Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويتم تصنيع المعالج بدقة 6 نانومتر، والمعالج الرسومي المدمج هو Adreno 610.

– يعمل بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة Samsung One UI Core 5.1.

– يأتي بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

– يستخدم ذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1.

مميزات كاميرا سامسونج Samsung Galaxy A05s

بالنسبة للكاميرا، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل وسرعة 30 إطارًا في الثانية، كما يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وعدسة عزل بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، هذا وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل وسرعة 60 إطارًا في الثانية، كما يحتوي الهاتف على فلاش LED للكاميرا الخلفية.

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