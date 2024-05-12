“وزارة المالية” تكشف موعد صرف رواتب شهر مايو للموظفين 2024 بالزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن موعد صرف رواتب شهر مايو للموظفين 2024 حيث أعلنت وزارة المالية عن بداية صرف رواتب شهر مايو يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 ويستمر صرف رواتب شهر مايو لمدة 6 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من شهر يونيو 2024 ، وقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام الاخيرة الماضية وذلك للمساعدة في زيادة الدخل لجميع المواطنين وخلال السطور التالية نكشف عن جدول الحد الادنى للأجور بعد الزيادة الاخيرة.

موعد صرف رواتب شهر مايو للموظفين 2024

يبدأ صرف رواتب شهر مايو الجاري يوم الخميس القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو 2024 ويمكن الحصول على معاش شهر مايو بالزيادة الجديدة من جميع ماكينات الصرف اللي بجميع الشوارع أو من خلال البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استمرار صرف رواتب شهر مايو لمدة 6 أيام متتالية حتى يوم 28 مايو 2024.

زيادة الحد الادنى للأجور 2024

بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يبحث الكثير من الموظفين عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة المختلفة وهو كالتالي :