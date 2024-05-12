رسميا الان.. خطوات التسجيل في برنامج سكن الترقوي 2024 في الجزائر وما هي شروطه

تم إعلان تخصيص رابط إلكتروني بشكل رسمي في الجزائر لغرض التسجيل في برنامج السكن الترقوي لعام 2024، ويعتبر هذا البرنامج من بين البرامج السكنية الرئيسية في الدولة، إذ يهدف إلى توفير سكن للفئات ذات الدخل المنخفض بأسعار مخفضة وتسهيل طرق السداد على مدار فترات طويلة، ونتطرق في الفقرات التالية إلى الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في برنامج السكن الترقوي، وكذلك سوف نناقش الشروط الأساسية المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في برنامج سكن الترقوي 2024 lpa في دولة الجزائر

يهدف برنامج الإسكان الترقوي 2024 في الجزائر، الذي أطلقته الحكومة، إلى توفير معيشة مريحة للمواطنين عبر توفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة، ولهذا الغرض فتحت الحكومة الجزائرية باب التقديم لجميع المواطنين عبر الإنترنت في إطار برنامج الإسكان الترقوي 2024، ويمكن ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتقديم طلبك للحصول على وحدة سكنية ترقوية مدعمة.

قم بتسجيل الدخول وادخال رقم التعريف الوطني، ثم انقر على زر تأكيد.

بعد ذلك، حدد الولاية التي تقيم فيها واختر الوحدة السكنية التي ترغب فيها.

اختر قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة، ومن ثم اختر السكن الترقوي المدعم.

بعد ذلك، قم بتحميل استمارة طلب المساعدة المالية للحصول على السكن الترقوي وأدخل جميع البيانات المطلوبة.

قم بتحميل الوثائق الرسمية المطلوبة وقم بكتابة الطلب الخطي.

عند الانتهاء، انقر على زر تأكيد الطلب، وسيتم تسجيل طلبك بنجاح.

ما هي شروط التسجيل في برنامج سكن الترقوي 2024 في الجزائر

يجب أن تستوفى بعض المتطلبات للتأهل للحصول على سكن الترقوي المدعم في الجزائر لعام 2024، كما حددها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتشمل هذه الشروط: