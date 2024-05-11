قنبلة شاومي القادمة.. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro.. بكاميرا سيلفي أعلى من الأيفون

هاتف Xiaomi Civi 4 Pro، أطلقت شركة شاومي هاتفها المميز الذي صنف على أنه هاتف الغلابة وهو Xiaomi Civi 4 Pro في ديسمبر 2023، ليكون الإصدار الأحدث في سلسلة Civi المميزة، ونظرًا للمميزات الخاصة بالهاتف فأصبح هو خيار أمثل أمام الباحثين عن الهواتف العملية ذات الإمكانيات العالية والأسعار البسيطة حيث يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق، وشاشته عالية الدقة، وكاميرا أمامية مزدوجة قوية، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 المتطور، وبطارية تدوم لفترة طويلة.

مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة كبيرة جدا من المواصفات على الرغم من بساطة سعره، ولكن هو حلم الكثير من الأشخاص للمزايا التالية:

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري، مع إطار نحيف وخفيف الوزن مصنوع من المعدن، وظهر من الزجاج ويتواجد بألوان رائعة مثل الأسود، والبنفسجي والأخضر والأزرق.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.55 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز مما يجعلك قدر على القيام بتصوير الفيديوهات بجودة عالية والصور أيضًا.

يعتبر الهاتف خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير، خاصةً مع كاميرا أمامية مزدوجة مميزة تتكون من: كاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل تتيح لك التقاط صور سيلفي عالية الجودة، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل تجعلك قادر على التقاط صور سيلفي جماعية تضم العديد من الأشخاص في اللقطة الواحدة.

الهاتف مزود ببطارية قوية بسعة 4700 مللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 67 واط.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم MIUI 14 الخاصة بشركة شاومي.

يعمل الهاتف بمعالج من Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 ثماني النواة

الكاميرا في هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

أما على الظهر فيوجد به في منتصف كاميرا خلفية مكونة من ثلاث كاميرات وهي:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مهمتها الرئيسية الحصول على الصور ولكن من زوايا بعيدة.

كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل

مميزات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

‏يمتلك الهاتف مجموعة من المميزات الأخرى وهي: