“عبـــر مظلتـــي هُنــــا“ كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، اخيرا قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن ظهور اسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي تأخر نزولها بسبب كثرة المتقدمين واستمرار عمليات البحث واختيار المستحقين للحصول على المنحة، وتسعى الحكومة العراقية الى وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين ممن يعانون بسبب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين، وكذلك الفئات التي يحق لها الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في إطار الجهود المبذولة من الحكومة العراقية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الانترنت من خلال الخدمة الالكترونية التي تم إطلاقها على بوابة مظلتي الالكترونية، وبذلك يمكن للمواطن الاستعلام عن اسمه وهل هو من ضمن المستفيدين ام لا من مكانه دون الذهاب لمكاتب الشؤون للاستعلام عبر اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم بالترتيب فيما يلي : الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” بالضغط هنا.

في الصفحة الرئيسية يوجد مجموعة من الخدمات الالكترونية اختر من بينها “اسماء الرعاية الاجتماعية”.

اختر المحافظة التابع لها ثم ادخل رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

ادخل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

سيتم استعراض قوائم الاسماء التي تم اختيارها للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية.

يمكنك تحميل القوائم بصيغة PDF ثم البحث عن اسمك من بينهم. الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية يتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقا لمعايير الاستحقاق التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، وقد اعلنت الوزارة عن الفئات المستحقة للدعم وهم : كبار السن الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما، أو 55 عاما للنساء.

المرأة المطلقة والمتوفي عنها زوجها.

اصحاب الاحتياجات الخاصة.

العاطلين عن العمل وليس لديهم مصدر دخل.