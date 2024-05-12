سعر سبيكة 10 جرام الكويت

تختلف أسعار الذهب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى داخل الوطن العربي وهو الأمر الذي جعل عدد كبير من محبي المشغولات الذهبية يتساءلون عن سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرام وجرامات الذهب في دولة الكويت، وذلك بعد انتشار أخبار تؤكد حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار خاصة في أسعار الذهب، ولذلك ومن خلال الوارد في السطور التالية يمكنك التعرف على كافة أسعار سبائك الذهب داخل الكويت بما في ذلك سبيكة ال10 جرام.

أسعار سبائك الذهب داخل الكويت

سعر السبيكة التي يصل حجمها إلى 1 كيلو جرام: يصل سعرها إلى 23.433.81 دينار كويتي وتقدر بحوالي 75.592.92 دولار.

سعر السبيكة التي يصل حجمها إلى 100 جرام: يصل سعرها إلى 2.343.38 دينار كويتي وتقدر بحوالي 7.559.29 دولار.

سعر السبيكة التي يصل حجمها إلى 5 جرام: يصل سعرها إلى 117.17 دينار كويتي وتقدر بحوالي 377.96 دولار.

سعر السبيكة التي يصل حجمها إلى 1 جرام: يصل سعرها إلى 23.43 دينار كويتي وتقدر بحوالي 75.59 دولار.

سعر سبيكة الذهب تولة اليوم: يصل سعرها إلى 273.24 دينار كويتي وتقدر بحوالي 881.41 دولار.

سعر سبيكة أوقية اليوم: يصل سعرها إلى 728.86 دينار كويتي وتقدر بحوالي 2.351.17 دولار.

أما عن سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرام في الكويت يصل إلى 234.34 دينار كويتي أما قيمتها بالدولار الأمريكي فتصل إلى 755.93 دولار.

أسعار عيارات الذهب المختلفة بالكويت

سعر الذهب عيار 24: وصل سعر الجرام الواحد إلى 23.43 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الجرام الواحد إلى 21.48 دينار كويتي .

سعر الذهب عيار 21: وصل سعر الجرام الواحد إلى 20.5 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 18: وصل سعر الجرام الواحد إلى 17.58 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الجرام الواحد إلى 13.67 دينار كويتي.

أما عن أسعار بيع وشراء الذهب في المحلات التجارية فتختلف وفقا لنوع البيع والشراء (جديد أو مستعمل)، وهو الموضح كالآتي: