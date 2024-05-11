المباني فتحت وكله هيبني ويتجوز خلاص.. أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد 2024.. مفاجآت مدوية وتخفيضات على الكاش

أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، مع فتح باب التصالح وبدء العمل وفقا للقانون الجديد في التصالح في مخالفات البناء الذي بدأ العمل به بعد فتح المنظومه الالكترونيه يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر مايو حيث بدأ الكثير من الراغبين في التصالح في البحث عن اسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد وقد حددت اللائحة التنفيذية الأسعار الجديدة للتصالح لذا سنتعرف عن اليوم على أسعار للتصالح في مخالفات البناء في كلا من القرى والمدن فتابعونا.

أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجد

وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء في القانون رقم 187 لسنة 2023، والذي تحدد بناء على المنطقة تقع فيها البناء المخالف والذي يختلف سعرها حسب تواجدها في القرية أو المدينة.

المساحات حتى 250م يكون سعر المتر في التصالح في القري 125 جنيه، وسعر المتر في المدن 500 جنيه.

بينما المساحات التي تتعدى الـ 250 متر وتصل حتى 500 م يكون سعر المتر في التصالح في القرى 250 جنيه وفي المدن 1000 جنيه للمتر.

وايضا المساحات التي تتعدى الـ 500 متر وتصل حتى 1000 متر فإن أسعار المتر في التصالح تكون 1000 جنيه للقرى وتوابعها و 2000 جنيه في المدن للمتر الواحد.

بينما المساحات التي تتعدى ال 1000 متر وتصل حتى 4000 متر فإن أسعار المتر في التصالح في المدن تصل إلى 4000 جنيه للمتر الواحد وفي القرى وتابعه يكون سعر المتر 3500 جنيه.

واخيرا المساحات التي تتعدى الـ 4000 متر يكون سعر المتر في التصالح سواء في القرى أو المدن هو 5000 جنيه.

جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء

وفقا لقوانين اللائحة التنفيذية في قانون التصالح والذي أكد على أن سعر المتر في التصالح لا يقل عن 50 جنيها ولن يزيد عن 1500 جنيه مع تخفيض 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.

وقد سمحت اللائحة التنفيذية بالتقسيط لمدة تصل الى خمس سنوات على أن يكون أول ثلاث سنوات بدون فوائد، في حالة وجود أحد المخالفات التي يستحيل إزالتها فيتم حساب المتر بثلاثة أضعاف سعره للتصالح ويأتي جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء كالتالي: