“التصميم مختلف والأداء جيد والتصوير متميز”.. سعر ومواصفات هاتف Infinix GT 10 Pro

يعتبر التعرف على مواصفات هاتف Infinix GT 10 Pro من الخطوات الأساسية للكثير من الراغبين في شراء هاتف جديد، حيث يصنف هذا الهاتف ضمن احد أبرز الهواتف الذكية المعلن عنها مؤخرا، وهذا الهاتف متميزا بمجموعة من الميزات الفريدة التي تلبي احتياجات المستخدمين، إضافة إلى سعره الجذاب الذي يعد فرصة لا تفوت.

مواصفات هاتف Infinix GT 10 Pro

يمتلك هذا الهاتف بعض المواصفات التي تميزه عن الكثير من الهواتف في فئته السعرية، بفضل المواصفات التالية:

الهاتف مزود بخاصية NFC.

يأتي بأبعاد 162.7×75.9×8.1 ملم.

ووزن الهاتف 187 جرام.

يعمل بنظام Android 13.

يحتوي على معالج Dimensity 8050.

مزود بثلاث كاميرات والرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، تتيح التقاط صور بجودة عالية.

يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 2160 بكسل و30 إطار في الثانية، بالإضافة إلى دقة FHD 1080 بكسل.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

تبلغ مساحة الشاشة 6.67 بوصة.

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل.

كثافة بكسلات تصل إلى 395 بكسل لكل بوصة.

يأتي بمساحة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت.

تعمل بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير.

شحن سريع قوة 45 واط.

USB من نوع Type C.

مميزات هاتف إنفينيكس Gt 10 pro

العديد من الأشخاص يفضلون شراء هاتف Infinix GT 10 Pro بسبب ما يقدمه من مميزات وبعض منها يأتي كالأتي:

يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومعاصر.

متوفر باللونين الأسود والفضي.

مزودة بشاشة AMOLED رائعة الوضوح.

يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي مخصص لعزل الضوضاء.

مستشعر البصمة مدمج بالشاشة لتوفير أمان إضافي وسهولة في الاستخدام.

يعمل الهاتف بمكبرات صوت خارجية تدعم الصوت الاستريو.

يدعم منفذ 3.5 ملم.

يمكن توسيع الذاكرة عبر كارت ميموري.

سعر الهاتف

يتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بتقديم مجموعة واسعة من المواصفات المتقدمة والمميزات الجذابة التي تلبي احتياجات المستخدمين المعاصرين، وكل ذلك بسعر مغري ومناسب بتكلفة تبلغ حوالي 250 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.