حمل الآن.. تردد قنوات SSC السعودية وتابع جميع مباريات الدوري السعودي 2024 بجودة عالية
تردد قنوات SSC السعودية
يبحث العديد من الشباب ومحبي كرة القدم عن تردد قنوات SSC السعودية، وهذا من أجل متابعة جميع المباريات الحصرية التي تعرض لأول مرة، وذلك لأن هذه القناة تمكنت من الحصول على حقوق البث المباشر للمباريات العالمية، وهي تعد من القنوات المشفرة التي يلزم لتنزيلها دفع رسوم أو اشتراكات شهرية، وللعثور على التردد الخاص بها اليوم عبر موقعنا هذا، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.
تردد قنوات SSC السعودية
تم إطلاق تردد قنوات SSC السعودية في عام 2023 وتم عرض عليها كافة المباريات الخاصة بالدوري السعودي ومباريات المنتخب السعودي أيضاً، بالإضافة إلى نقلها ل البطولات المحلية والعالمية و:اس خادم الحرمين الشريفين، وبالنسبه لمعلومات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط التالية:
تردد قناة SSC Sport 1
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصويب الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة SSC Sport 2
- التردد: 12524.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 5/6.
تردد قناة SSC Sport 3
- التردد: 12525.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 5/6.
تردد قناة SSC SPORT 4
- التردد: 12526.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ 5/6.
خطوات تحميل قنوات SSC السعودية
تستطيع الآن تحميل قناة SSC السعودية على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية نستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الرسيفر، ومن ثم على الزر الخاص بإعدادات القنوات.
- اختيار الأمر تركيب ومنها تثبيت يدوي.
- اختيار القمر الصناعي المراد استقبال عليه قناة أس أس سي السعودية.
- كتابة كافة بيانات التردد كما هي موضحة بالأعلى والتي تتمثل في التردد ومعامل الترميز ومعامل تصويب الخطأ.
- النقر على أيقونة بحث وفور انتهاء التحميل اضغط على حفظ.