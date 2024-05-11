عاجل!! شروط الحصول على الجنسية السعودية وخطوات التسجيل في 2024

عقب الموافقة الملكية خلال الفترة الماضية، والتي بموجبها تقرر فتح باب منح الجنسية السعودية لعدد من الأشخاص من ذوي الكفاءات المتميزة في المملكة، وهو الأمر الذي جاء بعد أن كان ممنوع منح أي شخص أجنبي الجنسية السعودية والتي كانت مقصورة فقط على السعوديين، حيث فتح ذلك القرار باب لدى العديد من الأفراد للاستفسار عن كافة الشروط الخاصة بالحصول على الجنسية السعودية وماهية المستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

الشروط اللازمة من أجل الحصول على الجنسية السعودية

هذا وقد وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من القواعد المنظمة للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية، وتتضمن عملية التقديم للحصول على جنسية سعودية الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “أبشر” الإلكتروني. اختر قسم “أبشر للأفراد”. أدخل اسم المتقدم وكلمة المرور ورمز التحقق لإنشاء حسابك على المنصة. اختر خيار “خدماتي”. انقر على خيار “حجز موعد”. قدم طلبًا للحصول على الجنسية السعودية. قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الميلاد، وجواز السفر الصالح، وصورة من الهوية الوطنية، وعقد الزواج (إذا كنت متزوجًا)، وشهادة الطلاق (إذا كان هناك طلاق سابق)، وشهادة حسن السيرة والسلوك. حدد التاريخ المفضل لتقديم طلب الحصول على الجنسية. قم بإدخال رقم التسجيل وجميع البيانات المطلوبة. انقر على زر “إرسال”، وسيتم الرد عليك بعد مراجعة الطلب.

معلومات إضافية للحصول على الجنسية السعودية

وإليكم بعض المعلومات الإضافية بخصوص عملية الحصول على الجنسية العربية السعودية:

معايير الأهلية: بالإضافة إلى الشروط المذكورة سابقًا، هناك معايير أهلية معينة يجب على الأفراد استيفائها حتى يتم أخذهم في الاعتبار للحصول على الجنسية العربية السعودية، وقد تشمل هذه المعايير التمتع بسمعة طيبة، والاستقرار المالي، والسجل الجنائي النظيف، وإظهار الالتزام بقيم وقوانين المملكة. المهن المتخصصة: أتاح الأمر الملكي الأخير الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، الفرصة لمنح الجنسية للأفراد ذوي المواهب والخبرات الاستثنائية في مجالات محددة مطلوبة في المملكة، يتم تحديد المهن والصناعات المحددة المستهدفة للحصول على الجنسية من قبل السلطات السعودية.

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