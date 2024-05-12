بشرى لكل الموظفين شروط الحصول على المعاش المبكر في القانون الجديد 2024

يزداد اهتمام الكثير من المتابعين والمواطنين بالحصول على أحدث أخبار المعاش المبكر، وتبدأ رغبة الموظفين في القطاعين العام والخاص في إنهاء خدمتهم والإنتقال إلى المعاش المبكر أو الهجرة خارج البلاد في هذا المقال، سوف نوضح موعد صرف المعاش المبكر وأهمية تلبية شروط الحصول عليه للموظفين في القطاع الخاص من خلال موقعنا الإلكتروني “البديل”.

آخر أخبار المعاش المبكر الآن

آخر الأخبار حول المعاش المبكر الآن تشير إلى أن مدة الإشتراك في التأمين الخاص بالشيخوخة والوفاة.

يجب أن يكون الموظف لديه فترة تأمينة بالفعل 2025.

ثانيا لابد بأن يتم تقديم طلب الصرف عند بلوغ سن المعاش أو العجز أو الوفاة.

ثالثا يجب أن تنتهي الخدمة قبل بلوغ الشخص سن الستين، أو في حالة الوفاة، أو في حالة العجز.

شروط الإستحقاق للحصول على المعاش المبكر للعاملين في القطاع الخاص

لكي تحصل علي المعاش المبكر يجب عليك أن تكون خاضع لبعض الشروط وهي كالتالي.

يجب أن يكون العامل قد بلغ عمر الخمسين عاماً قبل أن يكون لديه القدرة على الاعتزال المبكر.

لا يجب للمؤسسة التي يعمل فيها الموظف والذي تم تسجيله فيها أنويكون قد اتخذ أي إجراء تأديبي ضده.

يجب أن يكون هناك فترة اشتراك معينة لضمان التأمين الإجتماعي للتقاعد والعجز والوفاة، وهذه الفترة تضمن للموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن نصف راتبه السابق أو دخل تسوية آخر.

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي

شروط حصول العامل على المعاش المبكر.